شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يكلف «مدبولى» بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يكلف «مدبولى» بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات

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