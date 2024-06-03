شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن مواعيد عمل المخابز والمطاحن خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا بشأن عمل المخابز بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ م، على أن يتم منح المطاحن التموينية ( قطاع عام - قطاع خاص إجازة لمدة 4 ايام أيام متتالية أيام 15 و16 و17 و18 من شهر يونيو الجارى، وعلى المطاحن التى لا ترغب فى الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار شركة سمارت بها وذلك بحد أقصى يوم السبت 8 يونيو.

وتقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بإرسال ملف إكسيل الكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الإيميل الخاص بكل مديرية، متضمنا على البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية وتقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف الاكسيل المشار إليه أمام الخانات المحددة بأيام 15، 16، 17 ,18 يونيو وقيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بإعادة إرسال الملف الكترونيا على الايميل الوارد منه الملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط وذلك بعد تحديد أيام الإجازات المملوكة أمام كل مخبز وذلك بحد أقصى يوم السبت المقبل.

وتضمن قرار الوزير قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 2024/6/15 حتى 18 يونيو على نظام إدارة المخابز بالمديرية ويتم صرف حصة أيام 15، 16 ,17، 18 يونيو من الاقماح لهذه المطاحن مقدماً وطبقاً لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التموينى وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذى لصرف الاقماح المحلية والمستوردة للمطاحن التموينية خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/١١ حتى ۲۰۲٤/٦/٢٠ وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامج المشار إليه. تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام ١٥ ۱٦ ۱۷۰، ۲۰۲۵/۹/۱۸ طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز كما تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر صباحا إلى الساعة الثانية صباحا وتقوم المطاحن بالبدء فى الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية صباحا حتى نهاية اليوم وذلك خلال أيام 11، 12، 13، 14 يونيو كما تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بإتاحة صرف يوم للمخابز الحاصلة على إجازة يوم ٢٠٢٤/٦/١٨ طبقا لمبيعات أخر يوم عمل لها.

كما تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدى بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية مع إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلى موسم 2024 لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم وقفة عرفه وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هـ على أن يتم استئناف العمل اعتباراً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ هـ. يتم الإعلان عن هذه المواعيد مقدما بمكان واضح وظاهر بكل موقع تخزينى.