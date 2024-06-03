شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف المطلوبة للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، الوظائف المطلوبة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2024، والذي فتح باب التقديم بها اليوم ويستمر لمدة ولمدة 15 يوما وهي كالتالي:-

مدير مدرسة



- خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة وخبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها مهارة مثبتة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل المدرسة



- خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كوكيل مدرسة وخبرات إدارية في مجال العمل كوكيل وكذلك خبرات سابقة في التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس مهارة مثبتة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلم رياض أطفال

- خريجي تخصص رياض الأطفال وطفولة مبكرة وخبرة سنتان مثبتة فى العمل فى مدارس لغات او دولية.

-لابد من إثبات كفاءه وخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

معلم لغة عربية

- خريجي تخصص لغة عربية وخبرة سنتان مثبتة فى العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم لغة إنجليزية

- خريجي تخصص لغة إنجليزية وخبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2).

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم Math و Science ابتدائي

- خريج كلية التربية.

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2).

- إجادة العمل في فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه.

معلم دراسات اجتماعية

- خريجي كليات التربية تاريخ أو جغرافيا أو تربية تعليم أساسي دراسات اجتماعية ويشترط مؤهل تربوي ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته ويكون لديه خبرة سنتان على الأقل.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية بدنية وصحية

- خريجي كليات التربية الرياضية و البدنية ويشترط مؤهل تربوى ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل ويكون لديه خبرة سنتان على الأقل.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أمين مكتبة

- خريجي تخصص قسم وثائق ومكتبات وخبرة عملية في مجال المكتبات ويفضل العمل بالمدارس أو مجال مشابه ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل.

- ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية B1ويكون لديه خبرة سنتان على الأقل.

معلم تكنولوجيا تعليم(معلم ICT)

- خريجي كليات التربية تكنولوجيا تعليم أو كلية العلوم حاسب آلي أو كلية حاسبات ومعلومات ولدية القدرة على تقديم الدعم التقنى للمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويشترط خبرة في مجال التدريس لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزيةB1-B2.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية فنية

- خريجوا تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل

خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية موسيقية

- خريجوا تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل.

خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أخصائي اجتماعي

- خريجي تخصص كلية خدمة اجتماعية أو اجتماع وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته.

خبرة في مجال التخصص

- أخصائي نفسى خريجي تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص (وخبرة في التعامل مع الأطفال) لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته.

معلم غرفة مصادر

- كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل أو دبلوم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم ويشترط الخبرة العملية في التعامل مع طلاب المدارس لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزيةB1-B2

- خبرة في التعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المسموح بقبولها كحالات دمج بالمدارس .

IT-Help Desk

- حاصل على مؤهل عالى.

- صيانة أجهزة الحاسب و الطابعات و الشبكات الداخلية.

- تركيب وتشغيل الأجهزة الجديدة وتثبيت البرامج وأنظمة التشغيل و تحديثها.

- تدريب العاملين على الصيانات الطفيفة التي تدعم العمل بالفصل الدراسي.

-خبرة سنتان على الأقل خبرة في مجال التخصص و حاصل على شهادات معتمدة فى مجال العمل المطلوب .

معلم لغة انجليزية أعدادي

- خريجي تخصص لغة إنجليزية وخبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص للمرحلة الإعدادية ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2) ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص بالمرحلة الإعدادية بمدارس رسمية لغات أو خاصة لغات.

معلم لغة عربية أعدادي

- خريجي تخصص لغة عربية وخبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص للمرحلة الإعدادية ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص بالمرحلة الإعدادية بمدارس رسمية لغات أو خاصة لغات.

معلم لغة فرنسية

- خريجي تخصص لغة فرنسية وخبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص للمرحلة الإعدادية ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الفرنسية (من C1 حتى B2) ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص بالمرحلة الإعدادية بمدارس رسمية لغات أو خاصة لغات.

معلم دراسات أعدادي

خريجي كليات التربية تاريخ أو جغرافيا أو تربية تعليم أساسي دراسات اجتماعية ويشترط مؤهل تربوي ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته ويكون لديه خبرة سنتان على الأقل خبرة في التدريس في مجال التخصص بالمرحلة الإعدادية بمدارس رسمية لغات أو خاصة لغات.

معلم Science إعدادي

- خريج كلية التربية.

- ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2)ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية

- إجادة العمل في فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه

معلم Math إعدادي

- خريج كلية التربية.

- ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2)ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث في شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية

- إجادة العمل في فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه

مسئول إشراف طلابي

-أن يكون حاصل على مؤهل تربوي أو حاصل على مؤهل عالي عام ولديه دبلومة مهنية عام أو خاص (ويفضل الحاصلين على مؤهلات تخصص علم نفس أو علم اجتماع).

- لديه الخبرة في التعامل مع الطلاب خارج الغرف الدراسية.

- لديه القدرة على تنظيم وترتيب الأداءات الطلابية خارج الفصل أو على مستوى المبنى المدرسي بالكامل.

- خبرة في العمل كمشرف طلابي(مشرف قاعات-مشرف عام) خبرة مثبتة في مجال الإشراف الطلابي بجانب الوظيفة التعليمية أو بشكل مستقل في مدارس (رسمي عربي-رسمي لغات-خاص-دولية).

الجدير بالذكر أن وحدة المدارس المصرية اليابانية أتاحت التقديم على وظائف المعلمين عبر الرابط التالى

https://ejsadm.moe.gov.eg/disclaimer/