شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أمريكا: واثقون من موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إننا واثقون تماما من موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة جرى تقديمه لحماس الخميس الماضى ولم نتلق ردا بعد، وذلك وافقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

