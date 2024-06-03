شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة ستصل نهاية الأسبوع لـ45 فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة حارة تضرب البلاد، ستستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، لافتة إلى أن درجات الحرارة سترتفع بدءا من الغد حتى نهاية الأسبوع وستصل إلى ما بين 40 و45 درجة مئوية فى الظل.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "درجات الحرارة المعلنة دائما تكون فى الظل، وتحت أشعة الشمس تكون درجات الحرارة مرتفعة عن هذه الدرجات، ولم نبدأ حتى الآن فصل الصيف الذى سيبدأ فى 20 يونيو".

وتابعت: "نحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة، وشرب المياه بصورة كافية وارتداء ملابس قطنية وكذلك ارتداء قبعة أثناء المشي تحت أشعة الشمس".