شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع: تأييد ودعم اتفاق بايدن الشامل بشأن وقف إطلاق النـار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت مجموعة السبع دعم الاتفاق الشامل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتعيد التأكيد على دعمنا لمسار موثوق باتجاه السلام يؤدي إلى حل الدولتين.

ودعت مجموعة السبع خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، حماس لقبول الاتفاق ونحث الدول التي لها نفوذ لديها على السعي لضمان قبولها الاتفاق.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

