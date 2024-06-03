شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات حكومة مدبولى.. مشروعات قطاع الأعمال والزراعة والرياضة والعدل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقالة الحكومة، وتكليفه الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تحمل آمال وطموحات المصريين.

نرصد في هذا الإنفوجراف أبرز إنجازات قطاعات الزراعة والشباب والرياضة والعدل وقطاع الأعمال خلال الفترة من يونيو 2018 حتى شهر يونيو 2024.

وخلال هذه الفترة نفذت وزارة قطاع الأعمال 106 مشروعات رئيسية، و 106 مشروعات فرعية، بقيمة 36.6 مليون جنيه

أما وزارة الزراعة فنفذت 78 مشروعا رئيسيا، و 137 مشروعا فرعيا، بقيمة 34.7 مليون جنيه

أما وزارة الشباب والرياضة فنفذت 207 مشروعات رئيسية ، و1479 مشروعا فرعيا بقيمة 28.6 مليون جنيه

أما وزارة العدل، 36 مشروعا رئيسيا و 281 مشروعا فرعيًا و 20.1 مليون جنيه

وحدد الرئيس السيسي أولويات الحكومة الجديدة، والتي جاء علي رأسها أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات، وتمتلك الحكومة الجديدة القدرات المتميزة.

كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عددًا من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية .

وأكد البيان أنه يجب أن تهتم الحكومة الجديدة بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.