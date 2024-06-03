شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العربى للأمن السيبرانى: التحول الرقمى تواجهه مخاطر إليكترونية عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس بدر الصالحى رئيس المركز العربى للأمن السيبرانى، والخبير العمانى، إن نهضة عمان بدايةً الحفاظ على الهوية والتراث العمانى الأصيل، وأن تخطو خطوات ثابتة بعيدا عن الضجيج.

وأضاف بدر الصالحى خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن تاريخ سلطة عمان وانفتاحها على العالم من التجارة وأنها تطل على الخليج العربى جعل تقبل العمانيين للثقافات واحتكاكهم بالثقافات أمر ثقل الشخصية العمانية.

وأوضح بدر الصالحى، أن "مسقط" سميت بذلك لأنها سقطت ما بين الجبال ولذا فهى أخذت هذا الاسم، متابعا: أدركت أن موضوع التحول الرقمى تواجهه مخاطر إليكترونية عديدة ومن هنا جاء الاهتمام بالأمن السيبرانى للحفاظ على كل الجهود لتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية، وتأمين هذه الجهود، موضحا أن سلطنة عمان أخذت توجه بأن التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية تحتاج للأمن السيبرانى.

وأكد بدر الصالحى، نحن حريصون على حماية بيانات المواطن أثناء استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، والمواطن يشعر بحماية بياناته ولكنه يدرك المخاطر السيبرانية، ويجب التوسع فى الحملات التوعوية، وعملنا على تدشين حملات توعوية فى عمان لتناول مشكلات الأمن السيبرانى من أجل التوجه لبيئة إلكترونية آمنة.

وذكر، أن سلطنة عمان قررت استضافة المركز الإقليمى للأمن السيبرانى العربى، موضحا أن الأمن السيبرانى يختلف عن الأمن التقليدى ويتطلب جهودا لتوحيد الجيران الدوليين، مؤكدا، أن تكون فى مأمن سيبرانى يجب أن يكون جارك أيضا كذلك، لذلك نبحث تضافر جهود التأمين.