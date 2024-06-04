شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نعمل مع مصر وقطر لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض قال إن بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل، ويؤكد استعداد إسرائيل للمضي قدما في مقترح وقف إطلاق النار الذي تم عرضه على حماس.

وأضاف البيت الأبيض بأن بايدن يقول إن رفض حماس للإفراج عن المحتجزين يزيد من أمد الصراع في غزة، ويؤكد أن هذا المقترح هو أفضل طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.