العربية: العثور على جثة الشاب السعودي هتان شطا.. ولا شبهة جنائية في الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

72 ساعة احتاجتها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات اختفاء هتان شطا الشاب السعودي المفقود في القاهرة.

قناة العربية أفادت -في خبر عاجل عبر موقعها الإلكتروني- بأن الشرطة المصرية عثرت على جثمان "شطا" في أحد الشوارع، وتبين بفحصه عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

في وقت سابق، قال المركز الإعلامي لوزارة الداخلية إن محامي السفارة حرر محضرًا بمعاناة هتان بن غازي شطا من مرض نفسي وتركه شقة مستأجرة كان يقيم فيها بالقاهرة الجديدة.

قوة أمنية انتقلت إلى محل سكنه بأحد المجمعات السكنية، وتبين بالفحص وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه.

بدورها، قالت السفارة السعودية بالقاهرة إن كاميرات المراقبة سجلت لحظة خروج "شطا" من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه مشيدة بتحرك الأجهزة الأمنية المصرية.