النائب العام يلتقي وفدًا من هيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، وذلك في ضوء فعاليات ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي، المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ورش العمل التي عقدت لهم، تأتي تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، وحرصهما على تبادل خبراتهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة، كما أشار سيادته إلى ضرورة استمرار ذلك التواصل. وقام بتسليم أعضاء الوفد شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح ورش العمل.

يشار إلى أن الورشة كانت قد افتتحت يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، وتضمنت موضوعات متخصصة في مجالات القيم والتقاليد القضائية، وأصول التحقيق الجنائي، وتطبيقات عملية لكيفية تحقيق جرائم الاعتداء على النفس وضوابط ومهارات معاينة مسرح الجريمة، وجرائم العدوان على المال العام، وأمن الدولة العليا، وغسل الأموال والشئون الاقتصادية، وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وآداب مرافعة الاتهام، هذا فضلًا عن تضمن البَرنامج التدريبي زيارات ميدانية للنيابات المتخصصة، وعقد لقاءات بأعضائها، وزيارات ميدانية لقطاع الطب الشرعي والخبراء وأقسامه بوزارة العدل المصرية.