إبراهيم عيسى: أي تغيير حكومي دون تغيير رئيسه لا يعول عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك سياقات سياسية وتاريخية مختلفة كان من الممكن رصد رد فعل الجمهور بطرق ومناحي متعددة، موضحا أن الشارع المصري وصل لمرحلة ناضجة جدًا في أنه يفهم ويعي أن قصته سياسيات وليست شخصيات.

وأضاف عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "تكليف الدكتور مصطفى مدبولي أعطى إحساس لدى قطاعات من المواطنين بأنه كيف يمكن التغيير في نفس ذات رئيس الحكومة؟"، مؤكدًا أن هناك وجهة نظر بأن أي تغيير حكومة دون تغيير رئيسه لا يعول عليه، لكن هناك مؤشرات أن إقالة حكومة تعبير عن استجابة للشارع المصري الذي لم يكن راضي عن هذه الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الحكومة المستقيلة لم تكن موضع رضا شعبي، مؤكدًا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حملت المواطن أحمال ثقيلة وعنيفة، مشددا على أن إعطاء إحساس المسئول للمواطن بأنه يفهم مصلحته أكثر من المواطن نفسه، منوهًا بأن هناك عدم رضا شعبي على الحكومة المستقيلة هو أمر ليس ادعاء ولا ظن.

وتابع: "تقديم استقالة الحكومة قد يكون تعبيرا عن رأي الشارع المصري في الوقت الحالي عن أدائها"، والرضا الشعبي ضرورة في تشكيل الحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة الاقتصادية.