عمرو أديب: كان عندي أمل يأتي رئيس حكومة جديد بخلاف مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التغيير الوزاري كان متوقعاً عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، مؤكداً أن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى لرئاسة الوزراء كان ضمن التوقعات.

خلال برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، نوه أديب إلى أنه كان يحمل بعضًا من الأمل في حدوث تغيير على مستوى رئاسة الوزراء، معرباً عن رغبته في رؤية تغييرات شاملة في الحكومة، معقبًا: "كان عندي أمل أن يأتي رئيس حكومة جديد بخلاف مصطفى مدبولي برغم احترامي وتقديري له.. كنت أتمنى أن يكون التغيير الوزاري شاملًا".

أديب، الذي عبّر عن تساؤله حول موقف المصريين من الحكومة الحالية، أشار إلى أن الشعب كان بحاجة إلى تجديد وأفكار جديدة قد تأتي مع وجوه جديدة في السلطة التنفيذية. وتوقع أن يستمر بعض الوزراء من الحكومة المستقيلة في مناصبهم ضمن التشكيلة الجديدة، قائلًا: "مش عايز أشوف 20 وزير سابق من أصل 32 وزيرًا في الحكومة الجديدة، التغيير من عيب، مصر تحتاج إلى وزارة فريش تتصدى وجهًا لوجه للأزمات التي نمر بها".

وأكد أديب على أهمية التغيير في هذه المرحلة، مشيراً إلى وجود العديد من القيادات المؤهلة في مصر التي يمكنها تقديم الإضافة للحكومة.

وأضاف أن الجمهور يحتاج لشعور بالتجديد من خلال وجوه جديدة في الحكومة، معتبراً بقاء مدبولي في منصبه أمراً مقبولاً ولكنه يطرح تساؤلات حول مبررات الرئيس السيسي وما الإضافات التي قدمتها الحكومة السابقة.