الخارجية الأمريكية: لدينا التزام إسرائيلي بالموافقة على المقترح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الكرة في ملعب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن ونتمنى أن تقبل الحركة بالاتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أننا لم نتلق ردا إسرائيليا حتى الآن على مقترح الصفقة، موضحا أن لدينا التزام من إسرائيل بالموافقة على المقترح المكون من مراحل عدة.

وتابع ميلر، أنه من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تقبل حماس بالاتفاق المطروح، قائلا: "نأمل أن تتفاوض إسرائيل بنية حسنة".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن وجود صراع بلا نهاية في غزة من دون خطة للأمام سيفاقم التحديات الأمنية أمام إسرائيل.

وأضافت الخارجية، أن اتفاق وقف إطلاق النار جرى تقديمه لحماس يوم الخميس ولم نتلق ردا بعد، قائلة: "واثقون تماما بأن إسرائيل توافق على مقترح وقف إطلاق النار".

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن المقترح كان إسرائيليا، وتم تطويره بالتشاور مع الولايات المتحدة وقطر ومصر، موضحة أن موقف الولايات المتحدة هو أنه لا يمكن القضاء على حماس بالوسائل العسكرية وحدها.

وأكملت، أن مسؤولون أمريكيون أجروا محادثات بناءة مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين أمس الأحد بشأن إعادة فتح معبر رفح، مشيرة إلى أن واشنطن ستعمل على ألا يكون لحماس أي دور في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت، أن العنف بالضفة الغربية غير مقبول وعلى إسرائيل بذل كل ما بوسعها لمنع الهجمات ضد المدنيين.