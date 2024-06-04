42 حزبًا يرحبون بقرار الرئيس السيسي بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا عن ترحيب التحالف بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اليوم بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم عدد من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل وعلاج كل المشكلات والسلبيات التي شهدتها الفترة الماضية ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد "مطر"، أن تحالف الأحزاب المصرية يثق في كفاءة وقدرة الدكتور مصطفى مدبولي على قيادة الحكومة الجديدة بناء على ما أنجزه وما تم خلال الحكومة السابقة وأنه قادرعلى تنفيذ كل التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي له.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية عن ترحيبه التكليفات التي وجهها الرئيس السيسي للحكومة الجديدة وخاصة وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات في التعليم والصحة ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحفاظ على محددات الأمن القومي وتطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل إلى جانب وضع محددات الأمن القومي في مقدمة الأولويات وتعزيز ما تم إنجازه في مجال الامن والاستقرار ومكافحة الإرهاب لترسيخ مفاهيم السلام والأمن الاجتماعي

وقال النائب تيسير مطر أن الحكومة الجديدة عليها مهام كبيرة سوف تطلع بها خلال الفترة المقبلة وأن الشعب يتوقع ان تقوم الحكومة الجديدة بدور كبير خاصة في مجال الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي

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