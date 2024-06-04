شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات وزارة الدولة لشئون البيئة وأهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إنشاء جهاز متخصص فى شئون البيئة، أطلق عليه اسم جهاز شئون البيئة عام 1997، تم تعيين الدكتورة نادية مكرم عبيد، وسميت وزيرة البيئة، أما الوزارة فأطلق عليها اسم وزارة الدولة لشئون البيئة، وهنا يمكننا التفرقة بين وزارة ووزارة دولة، والفرق أن وزارة الدولة ليست وزارة تنفيذية وإنما وزارة مهامها وضع الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، باختصار ليست وزارة تنفيذية وإنما وزارة تضع الخطط ووزارات أخرى تنفذ هذه الخطط وينحصر دور الأولى فى المتابعة والإشراف.

اختصاصات وزارة البيئة:

اختصاصات وزارة البيئة انحصرت فى ثلاث نقاط رئيسية وهى:

أولا: رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.

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ثانيا: تعد الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

ثالثا: الاختصاص الثالث لوزارة الدولة لشئون البيئة التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وهناك عدة أهداف لوزارة الدولة لشئون البيئة تبدأ من الهدف الاستراتيجى لها وهو إدخال البعد البيئى فى جميع السياسات، الخطط، البرامج القومية وسلوكيات المجتمع.

أما الهدف متوسط المدى لوزارة البيئة فهو حماية الموارد الطبيعية، التنوع البيولوجى وتراثنا الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة.

ويأتى الهدف قصير المدى لوزارة البيئة فى خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والإرتقاء بنوعية الحياة.