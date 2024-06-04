شكرا لقرائتكم خبر عن أحمر فاتح وردى وليس باهتا.. إزاى تفحص كبد الأضحية بعد الذبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث للدكتور رأفت محمد شعبان رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومى للبحوث، تناولت كيفية فحص الكبد والقلب للذبيحة بعد الأضحية، إذ أنه بعد ذبح الحيوان وسلخه نبدأ بفحص الأعضاء الداخلية للذبيحة مثل: القلب والرئتين وباقى الأحشاء كالكرش والأمعاء.

أولا: الكبد:



يكون لون الكبد السليم احمر فاتح وردى وليس باهت جدا مائل للبياض كما فى حالات الأنيميا الشديدة او الكبد الدهنى- كما يجب ان لايحتوى على بقع نزفية دموية أولونه احمر داكن جدا مائل للزرقة أوبه تليف او تورمات اوتحوصلات ليفية غى انسجته ففى هذه الحالة يجب عدم استهلاكه واعدامه.

ثانيا: القلب:



يجب فحص عضلة القلب خارجيا والتأكد من عدم وجود اى حويصلات نسيجية (يرقات او أطوار لبعض الديدان الطفيلية) التى تتمركز داخل عضلة القلب والتى عند تواجدها يجب إعدام الأجزاء المصابة حتى نقطع دورة حياة هذه الطفيليات ونمع إنتقالها إلى الحيونات الأخرى اّكلات اللحوم أو إنتقالها إلى الإنسان كذلك. ويجب فتح القلب بالسكين من الداخل والتأكد من خلو تجاويفه من التجمعات الدموية او التجلطات التى تدل على عدم كفاءة النزف وبالتالى مرض الحيوان.