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وزارة الصحة تحذر الحجاج من التعرض لضربات الشمس وتحدد خطوات التعامل معها

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القاهرة - سامية سيد - حذرت البعثة الطبية للحج الحجاج المصريين من الإصابة بضربة الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وقالت البعثة الطبية للحج: فى حالة الإصابة بضربة شمس يجب اتباع التعليمات التالية:-

- نقل المصاب إلى مكان بارد

- إزالة الملابس الخارجية

- تبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس

- إعطاء المصاب السوائل

- تعريض المصاب لمصدر هواء (كهواء المروحة)

- التوجه لأقرب مستشفى

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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