شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر الحجاج من التعرض لضربات الشمس وتحدد خطوات التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت البعثة الطبية للحج الحجاج المصريين من الإصابة بضربة الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وقالت البعثة الطبية للحج: فى حالة الإصابة بضربة شمس يجب اتباع التعليمات التالية:-
- نقل المصاب إلى مكان بارد
- إزالة الملابس الخارجية
- تبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس
- إعطاء المصاب السوائل
- تعريض المصاب لمصدر هواء (كهواء المروحة)
- التوجه لأقرب مستشفى
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