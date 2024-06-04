شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر الحجاج من التعرض لضربات الشمس وتحدد خطوات التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت البعثة الطبية للحج الحجاج المصريين من الإصابة بضربة الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وقالت البعثة الطبية للحج: فى حالة الإصابة بضربة شمس يجب اتباع التعليمات التالية:- - نقل المصاب إلى مكان بارد - إزالة الملابس الخارجية - تبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس - إعطاء المصاب السوائل - تعريض المصاب لمصدر هواء (كهواء المروحة) - التوجه لأقرب مستشفى

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