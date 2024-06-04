شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى ثالث متأثرا بجروحه خلال اقتحام الاحتلال لنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، استشهاد شاب ثالث مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن الشاب أُصِيب بالرصاص الحي في صدره، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء استشهاده الليلة.



وباستشهاد ذلك الشاب، ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس اليوم إلى ثلاثة شهداء.



كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت سابق من مساء اليوم، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشباب الثلاثة.