شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُفرق بين لحوم الأغنام والماعز؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه من خلال اتباع عددا من الاجراءات البسيطة يمكن لغير المتخصصين أن يتعرفوا على لحوم الأغنام و لحوم الماعز، موضحه أن ذلك يمكن من خلال:

1- لحوم الأغنام :

- الحيوانات الصغيرة : اللحم أحمر ناصع وأليافه العضلية دقيقة، الدهن يترسب بين العضلات وتحت الجلد، وحول الكليتين وهو سهل التفتت .

- الحيوان كبير السن: اللحم أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة .

2- لحم الماعز :

- لون اللحم أحمر داكن وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة للجنس، الدهن يتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج .

- الذيل دقيق ورفيع، ولا يحتوي على دهن عند الماعز أما عند الأغنام فمحاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى "اللية" .

3- دهن الماعز لزج، لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها، أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة .

4- لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز ، وكذلك هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز (التيس) وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام .

5- عند الماعز نلاحظ أن طول عظم الكعبرة "إحدى عظام الساعد" يعادل ضعف طول عظم المشط، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

6- عدد الفقرات العجزية 4 في الماعز وعددها 3 في الأغنام .

7- لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، وعريض وقصير عند الأغنام .

8- عظم القص الذى يربط الأضلاع ببعضها، يكون محدب عند الأغنام، ومسطح عند الماعز .

9- يحتوي لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز.

10- الرائحة المميزة للحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

11- لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الاغنام و البقر .

12- يحتوي لحم الماعز على بروتين أكثر من لحم الغنم.