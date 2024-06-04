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كيف تُفرق بين لحوم الأغنام والماعز؟.. طبيبة بيطرية توضح

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه من خلال اتباع عددا من الاجراءات البسيطة يمكن لغير المتخصصين أن يتعرفوا على لحوم الأغنام و لحوم الماعز، موضحه أن ذلك يمكن من خلال:

1-   لحوم الأغنام :

-       الحيوانات الصغيرة : اللحم أحمر ناصع وأليافه العضلية دقيقة، الدهن يترسب بين العضلات وتحت الجلد، وحول الكليتين وهو سهل التفتت .

-       الحيوان كبير السن: اللحم أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة .

2-   لحم الماعز :

-       لون اللحم أحمر داكن وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة للجنس، الدهن يتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج .

-       الذيل دقيق ورفيع، ولا يحتوي على دهن عند الماعز أما عند الأغنام فمحاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى "اللية" .

3-   دهن الماعز لزج، لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها، أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة .

4-   لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز ، وكذلك هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز (التيس) وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام .

5-   عند الماعز نلاحظ أن طول عظم الكعبرة "إحدى عظام الساعد" يعادل ضعف طول عظم المشط، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

6-   عدد الفقرات العجزية 4 في الماعز وعددها 3 في الأغنام .

7-   لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، وعريض وقصير عند الأغنام .

8-   عظم القص الذى يربط الأضلاع ببعضها، يكون محدب عند الأغنام، ومسطح عند الماعز .

9-   يحتوي لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز.

10-                  الرائحة المميزة للحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

11-                  لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الاغنام و البقر .

12-                  يحتوي لحم الماعز على بروتين  أكثر من لحم الغنم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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