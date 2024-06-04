شكرا لقرائتكم خبر عن 64% من القراء يؤيدون فرض غرامات على ذبح الأضاحى بالشوارع حفاظا على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث، أيد غالبية القراء فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأيد 64% من القراء فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث، بينما عارض 36% من القراء فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.