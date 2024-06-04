شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحذر طلاب ثانوي عام من الإجابة بكراسة الأسئلة: لن تصحح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة 2024، من الإجابة فى ورقة الأسئلة لأنه لن يتم تصحيحها ولن يحصل الطالب على أى درجات نهائيا، ولكن يتم تصحيح كراسة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى سواء سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد ولن يتدخل أى عنصر بشرى فى أعمال التصحيح حيث أن التصحيح للأسئلة المقالية يتم على التابلت .



وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد على إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، و أن 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30%؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.