شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مستوى التأهب لبركان الفلبين بعد ثوران متفجر وصل لـ 5 كم فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فى الفلبين اليوم الثلاثاء، مستوى التأهب بعد "ثوران متفجر" لبركان تناثرت منه الصخور والرماد والغاز لمسافة خمسة كيلومترات فى السماء.

وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل - في بيان نقلته صحيفة فيل ستار المحلية - أن بركان جبل كانلاون ثار في جزيرة نيجروس بوسط البلاد لمدة 6 دقائق مساء أمس، حيث رفع مستوى التنبيه 2، مما يشير إلى تزايد الاضطرابات فوق كانلاون.

وأشار البيان إلى أن 796 فردا فروا من منازلهم بعد ثوران البركان حيث سعى معظمهم إلى الحصول على مأوى مؤقت في مراكز الإجلاء فيما نصح المعهد الفلبيني الجمهور بتجنب منطقة الخطر التي يبلغ قطرها أربعة كيلومترات لتقليل المخاطر الناجمة عن الانفجارات المفاجئة وتساقط الصخور والانهيارات الأرضية وقد يكون هناك "مزيد من الانفجارات أو حتى الثورات البركانية الخطرة".

وأكد ضرورة أن يتجنب الطيارون الطيران بالقرب من قمة البركان لأن الرماد الناتج عن أي ثوران مفاجئ يمكن أن يشكل خطرا على الطائرات.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة زلزاليا في المحيط الهادئ، والتي تضم أكثر من نصف البراكين في العالم.