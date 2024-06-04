شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال سياحى مميز على معابد الأقصر رغم موجة الطقس الحارة في الجنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ارتفاع حرارة الطقس والموجة التى تسيطر على البلاد حالياً، فإن معابد الأقصر والكرنك تشهد حالة من الإقبال السياحية الكبيرة بصورة يومية فى محافظة الأقصر، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين.



ويحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على دعم كبير من المسئولين فى المعابد، وتنظيم الجولات والرحلات صباحاً ومساءاً للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.



وفى هذا الصدد يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه تنتعش حركة السياحة بالأقصر بصورة كبيرة خلال تلك الفترة خاصة فى ظل ما قامت به الوزارة من إجراءات لتسهيل التعامل بالتذاكر المجمعة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف، والتى تقوم الشركات السياحية بشرائها لعملائها من السائحين الراغبين فى دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة، ويكون سداد قيمة هذه التذاكر عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة فى البنك، أو باستخدام كروت بنكية فى المركز، أو قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التى تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمه للمرشد أو المندوب لشراء التذاكر فى الموقع، مما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثرى وتجنب الازدحام أو التكدس أمام بوابات الدخول.



ويؤكد مدير معابد الكرنك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتحدى سياح العالم حالة الطقس الحارة بالاستمتاع بالزيارات السياحية الكبيرة فى معابد الكرنك والأقصر، حيث تشهد المعابد بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بالحضارة المصرية القديمة خلال فترة النهار بالمعابد.



استمتاع السياح بين جدران معابد الكرنك



إقبال سياحى مميز على معابد الأقصر رغم موجة الطقس الحارة



الإقبال السياحى الكبير على معابد الكرنك فى الأقصر