شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022، المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الخميس المقبل، 6 يونيو 2024، بدار الحكمة.

وأوضحت أنه سيتم التسليم، طبقاً للآتى:

1 - المتقدمين باوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 14 مارس 2024.

2 - يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 14 مارس 2024.

3 - يشترط إحضار كعب استمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى.

4 - التسليم للطبيب بشخصه.

5 - تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.

6 - اخر موعد للتسجيل بجوجل فورم يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.

7 - المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم لإستلام بطاقات العضوية .



وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2022 وما قبلها، وذلك بدءا من يوم 26 مايو الماضى، وحتى الأثنين 15 يوليو 2024.