شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022، المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الخميس المقبل، 6 يونيو 2024، بدار الحكمة.
وأوضحت أنه سيتم التسليم، طبقاً للآتى:
1 - المتقدمين باوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 14 مارس 2024.
2 - يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 14 مارس 2024.
3 - يشترط إحضار كعب استمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى.
4 - التسليم للطبيب بشخصه.
5 - تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.
6 - اخر موعد للتسجيل بجوجل فورم يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.
7 - المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم لإستلام بطاقات العضوية .
وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2022 وما قبلها، وذلك بدءا من يوم 26 مايو الماضى، وحتى الأثنين 15 يوليو 2024.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز