أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

الأربعاء والخميس

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة إلى الأحد 9 يونيو

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بالالتزام بهذه التعليمات خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وهى كما يلى:

-تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.

-عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

-ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

-متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية

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