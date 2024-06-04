صورها خلسة.. كواليس اتهام مهندسة ديكور لمنتج شهير بالابتزاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قالت المحامية نهى الجندي، إن نيابة أبو النمرس استدعت منتج شهير للتحقيق اتهامه من مهندسة ديكور بابتزازها بصور التقطها خلسة.

كشفت "الجندي" تفاصيل الواقعة في تصريحات لمصراوي، قائلة إنها بدأت منذ أشهر حين كانت موكلتها (مهندسة الديكور) تعمل في تصوير فيلم خاص بالمنتج، واختلفا لعدم استخراجه تصريحات من الجهات المعنية لبناء لوكيشن للتصوير الخارجي.

أضافت أن موكلتها فوجئت بسائقها يُبلغها أن مُخرج العمل (صديق المنتج) صور أجزاء حساسة من جسدها أثناء حديثها مع المنتج، فواجهته بالأمر لكنه أنكر.

ولفتت إلى قيام موكلتها بمشاهدة كاميرا مراقبة التقطت الواقعة واكتشفت تصوير المخرج لأجزاء حساسة من جسدها دون علمها، فتقدمت ببلاغ للنائب العام حمل رقم 32896 عرائض النائب العام لسنة 2024.

وقدمت المحامية نهى الجندي بصفتها وكيلة عن الشاكية بلاغا لمباحث الإنترنت التي توصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة، وأن المنتج أرسل صورة خادشة للحياء يبتز بها موكلتها.

وأوضحت أن النيابة استدعت عددا من الشهود على الواقعة، واستدعت المتهم مرة أخرى لسماع أقواله.