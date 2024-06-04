شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: زيادة تأثير كتل الهواء شديدة السخونة.. ودرجة الحرارة تصل 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى زيادة تأثير الكتل الهوائيه شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة علي القاهرة لتصل إلي 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأضافت هيئة الأرصاد : أما عن طقس اليوم فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.