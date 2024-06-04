شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس سفاح التجمع 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قاضي التجديد بـ محكمة بورسعيد، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس "كريم.م" المُلقب بـ سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية رقم 296 لسنة 2024 إدارى الجنوب ثان بورسعيد، لاتهامه بإنهاء حياة 3 فتيات، وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

وتُواصل التحريات والتحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ سفاح التجمع، كشف الكثير من التفاصيل والمفاجأت فى القضية التى تشغل الرأى العام، حيث كان المتهم يستقطب ضحاياه من على مواقع التواصل الاجتماعى والكافيهات وعدد من التجمعات.

كما كشفت التحقيقات الجارية وأقوال واعترافات سفاح التجمع، بالإضافة إلى تفريغ مقاطع الفيديو على هاتفيه وكاميرات فائقة الدقة داخل غرفته و"لاب توب" و"فلاشة" إنه كان يتلذذ بتعذيب ضحاياه، ويجبرهن على تناول المواد المخدرة ويضيف لها مادة تزيد من تأثير "الآيس" فى أجسادهن، والاعتداء على جثث ضحاياه عقب إنهاء حياتهن.