شكرا لقرائتكم خبر عن الأشد فتكا بالعالم.. 9 معلومات عن سمكة القراض بعد تحذير الصحة من سمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول أو صيد سمكة القراض، لأنها سمكة سامة تؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 9 معلومات عن هذه السمكة وأنواعها وأماكن تواجدها ومن أين يتكون سمها.

1- سمكة القراض هي أحد أنواع السمك المعروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية بشكل خطير جدا، ويعرف سمها باسم "سم تيدرودوتاكسين"، ويسمونها فى مصر باسم سمكة النفيخة أو الأرنب.

2- رغم خطورة سمها إلا أنها سمكة غير عدائية، وتقوم بنفخ جسمها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم ويعرفها الصيادون المحترفون.

3-القراض من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق، ليس لكونها معرضة للانقراض، وإنما بسبب خطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة.

4- تعيش سمكة القراض فى قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك والطحالب السامة، وسمها يوجد فى الجلد والأحشاء والكبد والأمعاء)، ولا يوجد السم في لحوم تلك الأسماك.

5 - حال صيدها يتم التعامل معها بسلخ الجلد والتخلص من الرأس والأحشاء واستخلاص لحمها فقط، حيث تتواجد السموم في كبدها والأمعاء والجلد والمناسل والخياشيم دون اللحم، وتمثل الاجزاء السامة منها حوالى 12 - 13% من اللحم.

6- سمكة القراض الموجود في البحر الأحمر أقل خطورة من نظيرتها الموجود في اليابان، كما انها توجد بكثرة في خليج السويس، وزاد عددها في البحر الأحمر والبحر المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وانتقلت من البحر الأحمر للبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس خلال مواسم هجرة الأسماك.

7-سمكة القراض يعيش منها 39 نوع في المياة المالحة وحوالى 28 نوع في المياه العذبة.

8- نسبة الجرعة السامة للبشر أقل من واحد ميلليجرام؛ وبهذا يعتبر هذا سم سمكة القراض من أشد أنواع السموم فتكا.

9- لا ينتهى مفعول السم بسمكة القراض بالطهى