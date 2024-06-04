شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى ونظيره القبرصى يعقدان مباحثات ثنائية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية قبرص كونستانتینوس كومبوس الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "مناقشات مكثفة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وقبرص، وتبادل للرؤى حول تطورات الحرب في غزة وسبل تحقيق وقف إطلاق النار واحتواء الكارثة الإنسانية".

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات الموسعة.