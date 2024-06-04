قضايا الدولة تستعيد أرض حكومية بـ4 ملايين جنيه من أحد المستأجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الحصول على حُكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.

ترجع وقائع النزاع إلى إقامة هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 67 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب فسخ عقد الانتفاع المؤرخ من 20 يوليو 2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.

وبجلسة 24 فبراير، قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم بموجب الاستئناف رقم 159 لسنة 40 ق مأمورية البحر الأحمر، بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ساقت الهيئة أسبابًا جدية من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم، ترتب عليها أنه بجلسة 25 ديسمبر 2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الانتفاع وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.

وأوضح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها بأن الثابت من تمحيص الحكم أنه قضى لصالح الدولة باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.