شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد معايير اختيار العاملين بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع معايير لاختيار المديرين والمعلمين للوظائف المطلوبة للمدارس المصرية اليابانية، والتي فتح باب التقدم لها أمس الاثنين ولمدة 15 يوما، كما أن عملية التقدم لوظائف المعلمين والإداريين إلكترونية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم وكذلك لابد من إن يكون لدى المتقدم لهذه الوظائف مهارات التحدث والكتابة للغة الإنجليزية وسيتم اختبار قدرات المتقدمين عليها.

وأضافت وحدة المدارس اليابانية، أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للمديرين والمعلمين، باللغة الإنجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم: مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات مهارات القيادة المهارات المتعلقة بمجال التخصص المظهر العام.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس، نظراً لخصوصية العمل في المدارس بخبرات تعليمية مرتبطة بالعمل في المدارس والتعامل مع الطلاب ومع المعلمين والتعامل مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى أن من يعمل بالمدارس المصرية اليابانية يجب أن تكون له خبرة في التعامل مع أطفال في سن صغير لأن أكبر طفل بالمدارس سيكون في الصف السادس الإبتدائى، مشددة على انه لا يجوز نهائياً التعاقد بالعمل على مدرسة ثم الانتقال إلى مدرسة أخرى، أو تقديم الموظف لطلب بالنقل من مدرسة لمدرسة أخرى تحت أي مسمى.

الجدير بالذكر أن وحدة المدارس المصرية اليابانية أتاحت التقديم على وظائف المعلمين عبر الرابط التالى: https://ejsadm.moe.gov.eg/disclaimer/