شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيب تحرج واشنطن.. مسئول إسرائيلى: وصف بايدن وقف إطلاق النار ليس دقيقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتخلى الإسرائيليون عن عادتهم فى التنصل من أفعالهم، هذه المرة فعلوها على ما يبدو مع أقرب حلفائهم الولايات المتحدة.

صرح مسئول إسرائيلى رفيع المستوى لشبكة NBC News الأمريكية، قائلا إن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لمقترح إسرائيل وقف إطلاق النار لم يكن دقيقا، مع تزايد الشكوك حول موقف تل أبيب من الصفقة.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الجمعة أنه حدد مقترحا للهدنة تقدمت به إسرائيل وتم تمريره عبر الوسطاء إلى حماس.

إلا أن المسئول أثار شكوكا حول وصف بايدن لاتفاق وقف إطلاق النار، فى الوقت الذى يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة من واشنطن وعائلات الأسرى من ناحية، ووزراء اليمين المتشدد الذين يهددون بإسقاط حكومته من جانب آخر، وقال المسئول إن بايدن لم يقدم إلا نسخة جزئية من المقترح الإسرائيلى.

وشكك المسئول على نحو خاص فى مسألة موافقة إسرائيل على السحب الكامل لقواتها من غزة كجزء من اتفاق لتحرير نحو 125 رهينة لا يزالون فى الأسر هناك.



وقال المسئول الذى لم يكشف عن هويته من إسرائيل لم تغير شروطها للتوصل إلى اتفاق دائم لـ وقف إطلاق النار. وسيحدث هذا فقط بعد أن تتحقق أهدافنا بما فى ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدراتها على الحكم.

وقال المسئول أيضا أنه فى حين وصف البيت الأبيض الخطة بأنها مقدمة بالأساس من إسرائيل، فإنها فى الحقيقة كانت مقترح تم تقديمه من قبل الوسطاء والذى أجرت إسرائيل تعديلات وتغييرات عليه.

وأشار المسئول إلى أنه من الغريب أن يقول إنه مقترحى إسرائيلي وفى نفس الوقت ينبغي أن توافق عليه إسرائيل. وأضاف المسئول أن إسرائيل تنتظر رد حماس الرسمى على المقترح.