شكرا لقرائتكم خبر عن حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى بالجيزة دون تصريح.. وغرامة 5 آلاف جنيه للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديرى مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمى للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحى بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

وأكد تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة فى العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.