شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج: استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل بعثة الحج، تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا خمسة أيام بجوار الرسول الكريم، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وتتابع بعثة الحج الحجاج على مدار الـ24 ساعة لتوفير كل سبل الراحة والعمل على تذليل أي معوقات، وتلقي أي بلاغات والعمل على حلها.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذى لتجمع مكة الصحى الدكتور حاتم العمرى، أن منظومة الصحة السعودية أكملت استعدادها لموسم حج 1445، وسيتم تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.

وقال العمرى إن وزارة الصحة وضعت خطة تنظيمية لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى المستويات من خلال تجهيز 18 مستشفى و126 مركزا صحيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح أن أكثر من 32 ألفا من العاملين فى مجال الصحة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة لضمان استمرار العمل فى جميع العيادات الخارجية بكافة المستشفيات والمراكز.

وأكد أن تجمع مكة الصحي يواصل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية، كما يعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، موضحا أن الاستفادة من دروس موسم حج العام الماضي ساهم في وضع خطط متكاملة للعام الحالي.