شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: مصر وقبرص حريصتان على تعزيز العلاقات الثنائية بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص مصر وقبرص علي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مشيراً في مؤتمر مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتینوس كومبوس إلى أن البلدين يجمعهما علاقات استراتيجية يتم تطويرها بشكل مستمر.

وكان قد عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية قبرص كونستانتینوس كومبوس الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "مناقشات مكثفة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وقبرص، وتبادل للرؤى حول تطورات الحرب في غزة وسبل تحقيق وقف إطلاق النار واحتواء الكارثة الإنسانية".