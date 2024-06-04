شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قبرص: يجب الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ونعترف بحق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية القبرصي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إنه يجب الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن قبرص تعترف بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب شكري عن تطلعه لتحديد موعدا لعقد اللجنة الحكومية الحكومية العليا على مستوى الرئيسين، وإعطاء قوة دفع جديدة، مشيرة إلى أهمية الإعداد الجيد لهذه المناسبة.

وأضاف أن المباحثات اليوم تركزت على العلاقات الثنائية، واستعراض كافة أوجه التعاون والمجالات التي تحتاج المزيد من المتابعة حتى نصل إلى النتائج المرجوة.