شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحذر: طقطقة العمود الفقرى قد تؤدى لشلل رباعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من الطرق الوهمية للعلاج التى تروج لها السوشيال ميديا للنصب على المرضى، مثل العلاج بالعصا وطقطقة العمود الفقري، مشيرا إلى أن تلك الطرق قد تؤدى للإصابة بشلل رباعي خاصة أنها يتم إجرائها من قبل منتحلى الصفة وغير المتخصصين.

وأشار عزت، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن النقابة تتلقى الشكاوى من المواطنين بخصوص منتحلى الصفة، خلال الـ24 ساعة، على الواتس آب لأرقام النقابة: 01098887070، على أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجراء حيال الشكوى، لافتا إلى أن النقابة ترسل شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأخرى لوكيل وزارة الصحة فى المحافظة الواقع فى نطاقها المنشأة، وفى حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة المحافظ.

وطالب عزت، وزير الصحة والسكان، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديلات قانون النقابة لتغليظ العقوبة، حيث إنها مازالت لا تتعدى الـ500 جنيه.