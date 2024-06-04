شكرا لقرائتكم خبر عن غطاء الرأس الأبرز.. 5 نصائح من هيئة الأرصاد للمواطنين لتفادى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، تجنب التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، ومتابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية.

يأتى ذلك تزامنا مع الأجواء شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد ومتوقع أن تستمر اليوم وحتى نهاية الأسبوع والذى سيشهد مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة.

ويشهد اليوم، الثلاثاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.