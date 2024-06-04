تأكيدا لمصراوي والتطبيق اليوم.. أول محافظة تعلن زيادة مدة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بمركز التحكم القومي للكهرباء، صدور تعليمات جديدة لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إن التعليمات الجديدة تتضمن ما يلي:

1- تغيير العمل بخطة تخفيف الأحمال لتبدأ من 3 عصرًا وتنتهي 8 مساءً، بحيث يتم توزيع 4 فترات كل فترة 3 ساعات.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم زيادة وقت تخفيف الأحمال بالكهرباء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بمقدار 3 ساعات بالنسبة لمن يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، أما من يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره الخليج 365، بأن مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، قال إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومي 30 ألف طن مازوت يوميًا و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا.

وأضاف المصدر، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا بأنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.