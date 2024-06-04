عمرو أديب ينتقد المكالمات التسويقية من شركات العقارات: وضع غير مقبول.. نمرنا بتتباع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استنكر الإعلامي عمرو أديب الإزعاج الناتج عن المكالمات الهاتفية المتكررة من قِبل شركات العقارات لتسويق الوحدات السكنية والفيلات، متسائلًا: "هوا أنا لو هشتري فيلا بـ150 مليون هشتريها عن طريق مكالمة تليفون؟".

خلال برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أعرب أديب عن استيائه من هذه الممارسة التي لا تشهدها معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن المستخدم يتلقى يوميًا ما يصل إلى 60 مكالمة تسويقية، معقبًا: "هل اللي بيتصل بيا وبيعرض شاليه أو فيلا للبيع متوقع أرد عليه وأقوله لفلي 2 مثلًا؟".

أديب أشار إلى أن هناك من يبيع الأرقام الشخصية لهذه الشركات، فهم يعلمون تمامًا من يتصلون به، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول خاصة للأطباء الذين يضطرون للرد على جميع المكالمات بسبب احتمال وجود حالات طارئة.

وختم بنداء إلى جهاز تنظيم الاتصالات للتدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة، "أين جهاز تنظيم الاتصالات من انتهاك خصوصية المصريين، كمية مكالمات مرعبة، نمرنا بتتباع بفلوس لشركات التسويق العقاري"، متسائلاً عما إذا كانت هناك دول أخرى تعاني من هذه المسألة.