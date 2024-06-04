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بـ 1.2 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في الإسكندرية بحوزتهم 12 كجم أفيون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية، بحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الأفيون.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام (3 عناصر إجرامية) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.2 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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