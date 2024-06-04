بـ 1.2 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في الإسكندرية بحوزتهم 12 كجم أفيون

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام (3 عناصر إجرامية) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

محمد يوسف

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