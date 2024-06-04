شكرا لقرائتكم خبر عن سعر متر التصالح فى بعض مخالفات البناء بالدقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 124 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحديد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك نطاق حي الدقي (تجاري - إداري - سكني)، حيث يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى بين 1500 و2500، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى من 400 إلى 2400، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح السكنى من 325 إلى 2000.

ونص القرار رقم 489 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وللصالح العام، قرر:

المادة الأولى: دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي الدقي إلى (4) مناطق على النحو الآتي:

1-منطقة (مصدق - نادي الصيد - محي الدين أبو العز)، الشوارع المحيطة بالمنطقة: (شارع التحرير بدءًا من الكوبري الخشب ثم شارع وزارة الزراعة ثم شارع البطل أحمد عبد العزيز ثم شارع جامعة الدول العربية مرورًا بميدان مصطفى محمود حتى التقائه مع سور السكة الحديد حتى الكوبري الخشب).

2-منطقة (المساحة - عبد الرحيم صبري)، الشوارع المحيطة بالمنطقة: (شارع ثروت بدءًا من تقاطعه مع شارع الدقي حتى شارع عبد الهادي صالح ثم شارع كورنيش النيل ثم شارع نوال (حسن الزاز سابقًا) ثم شارع الدقي حتى التقائه مع شارع ثروت).

3-منطقة (جابر بن حيان - مشيل باخوم (النور سابقًا))، الشوارع المحيطة بالمنطقة: (شارع ثروت بدءًا من أحمد زيات ثم شارع الدقي ثم ميدان الدقي ثم شارع التحرير ثم شارع أحمد الزيات حتى التقائه مع شارع ثروت).

4-منطقة بين السرايات، والشوارع المحيطة بها (شارع ثروت بدءًا من مع التقائه بشور السكة الحديد ثم شارع أحمد الزيات ثم شارع التحرير حتى التقائه بالكوبري الخشب سور السكة الحديد حتى شارع الثورة).











