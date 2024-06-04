شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة عمل شاملة لخدمة الحجاج على مدار الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حل جميع المعوقات إن وجدت.. تلقى كافة البلاغات والتعامل الفورى.. التنسيق مع بعثات الحج النوعية الثلاثة سواء القرعة أو التضامن أو السياحة؛ لتوفير كل السبل أمام راحة الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة" محاور رئيسية ترتكز عليها منظومة العمل داخل غرفة عمليات بعثة الحج بالمدينة المنورة، والكائنة فى الطابق الأرضى داخل أحد فنادق حجاج القرعة المواجهة للمسجد النبوى الشريف.

وبمجرد الدخول إلى الغرفة، أصوات رنين هواتف المتواجدين بها لا تتوقف، مشغولون ما بين الأوراق الموجودة على مكاتبهم، وسماعات الهواتف المحمولة؛ لمتابعة أوضاع الحجيج لحظة بلحظة، لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

وتختص غرفة العمليات بالمدينة المنورة، بمتابعة كل ما يتعلق بالحاج، منذ وصوله إلى مطار القاهرة للسفر إلى المدينة المنورة، مرورا بوصوله إلى الأراضي المقدسة، وانهاء اجراءاته فى المطار، والتأكد من استقلاله للحافلات المخصصة من السلطات السعودية لنقله إلى مقر إقامته.

وتقوم غرفة العمليات كذلك بتنظيم عملية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، وتسكينهم بفنادقهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف، مرورا بتصعيدهم إلى مشعرى عرفات ومنى، وانتهاء بإعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، ومنها الرعاية الطبية، وصرف الوجبات الجافة والساخنة لهم، بواقع 3 وجبات جافة، الأولى بالمدينة المنورة، والثانية عند وصوله إلى مكة المكرمة، والثالثة قبل التصعيد الى مشعر عرفات مباشرة، وكذلك الوجبات الساخنة خلال يوم عرفه وأيام التشريق الثلاثة، فضلا عن استقبال شكاوى ضيوف الرحمن والتعامل الفورى معها.



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