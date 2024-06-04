شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح هامة يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة أثناء السفر لأداء مناسك الحج حيث تضمنت الاتى :

1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان

2- احرص على ارتداء الكمامة

3- احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك أو بمنديل ورقي عند السعال والعطس

4- لا تلمس عينيك أو فمك دون غسل يديك جيدًا

5- اغسل يديك باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلولا كحوليًا لتعقيم اليدين

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان الأوقات التي يجب فيها غسل اليدين أثناء التواجد لأداء مناسك الحج.

ووفقا لوزارة الصحة والسكان تشمل هذه الأوقات :-



قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

١- بعد السعال أو العطس

٢- بعد استخدام دورة المياه

٣- عند الذهاب إلى محل الإقامة

٤- بعد لمس القمامة