شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الاقتراح بشأن إنهاء الحرب فى غزة أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع مصر وقطر، على ضمان التنفيذ الكامل للاقتراح المطروح بشأن إنهاء الحرب فى قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض في بيان نشره اليوم الثلاثاء، أن بايدن، تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيًا، حيث أكد الطرفان أن وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح المحتجزين المطروحين الآن على الطاولة يقدمان خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة فى غزة.

وأكد بايدن استعداد إسرائيل للمضى قدمًا فى البنود التي عرضت الآن على حماس، مشددا على أن المقترح الأخير يمثل أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق.

وحث بايدن أمير قطر على استخدام جميع التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الجهود المشتركة نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

