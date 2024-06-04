شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة أحمد زويل والعزاء بالميدان الإبراهيمى فى دسوق كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شقيقة العالم الدكتور أحمد زويل، سهام حسن أحمد زويل، مقدما أحرى التعازي للدكتورة نانا زويل، شقيقة الدكتور أحمد زويل.

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، خالص العزاء والمواساة، للدكتورة نانا زويل، شقيقة الدكتور أحمد زويل، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وعلى جانب أخر نعت الدكتورة نانا زويل شقيقتها، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، سائلة الله لها الرحمة والمغفرة ولي وللعائلة الصبر والسلوان، تقبل الله منا و منكم سائر الدعاء، وجرى دفن جثمان الفقيدة بمقابر العائلة بقدوس، وتتلقى الأسرة العزاء بالسرادق المقام بجوار المطافي بالميدان الابراهيمي، بمدينة دسوق.