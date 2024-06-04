شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قبرص: المجتمع الدولى يقدر جهود مصر فى تعزيز الاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس، إن المجتمع الدولي بشكل عام وقبرص باعتبارها دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبي، يثمن الجهود النشطة التى تبذلها مصر على المستويين السياسى والإنسانى فى معالجة الأزمات المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط، سواء في حرب غزة والبحر الأحمر وسوريا وليبيا ودورها في توفير المساعدات والمأوى للاجئين والنازحين.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، انعقد ظهر اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري بقصر التحرير، إلى أن مصر تلعب دوراً مركزياً فى التطورات الإقليمية والدولية، حيث تعد مصر جهة فاعلة مهمة فى تعزيز الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي، خاصة فى شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وأكد وزير خارجية قبرص، أن العلاقة بين قبرص ومصر استراتيجية، ونستمر فى تعميقها ودعمها من خلال الحوار المستمر والمبادرات المشتركة والشراكات الإستراتيجية التى تعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم اليوم، حول العمالة المصرية في قبرص والتي تمثل نموذج للإرادة السياسية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.