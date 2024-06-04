شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخفض سرعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت إدارة مترو الأنفاق، سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحفاظا على سلامة الرحلات، حيث اكدت شركة المترو أن عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة يتم تخفيض سرعة القطارات كإجراء اعتيادي حفاظا على سلامة الركاب والقطارات.

يأتي هذا القرار كإجراء رسمي تتخذه شركة مترو الأنفاق خلال فصل الصيف وتزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة المرفق، وذلك بسبب تأثر القضبان في المحطات العلوية بارتفاع درجات الحرارة، مما يستوجب تخفيض السرعات للحفاظ على سلامة الرحلات، وبالتالي الحفاظ على الركاب.

ويعمل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية.